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02.09.2021 13:39
Рубрика: Власть

Климов: Аргументы некоторых кандидатов совпадают с риторикой оппонентов РФ

Текст: Дмитрий Гончарук

Некоторые кандидаты в депутаты Госдумы выдвигают аргументы и требования, которые полностью совпадают с риторикой стран НАТО, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"В период проводимой предвыборной кампании некоторые кандидаты в депутаты, пользуясь гарантированным в России каждому правом свободы слова, с целью привлечь к себе особое внимание передергивают факты, путают причины и следствия, пытаются выдать адекватную защитную реакцию нашего государства на внешние атаки за нечто иное", - сказал Климов, открывая "круглый стол" под эгидой комиссии в четверг.

Сенатор обратил внимание на то, что аргументы и требования этих кандидатов "практически полностью совпадают с аргументами и требованиями органов государственной пропаганды стран НАТО, заявлениям тех иностранных политиков и чиновников, государства которых открыто рассматривают Российскую Федерацию в качестве своего противника".

По его мнению, следует усилить широкую разъяснительную работу, в том числе уделить внимание подобным вопросам в тексте будущего ежегодного доклада временной комиссии.

"Уже сегодня очевидно, что принятые ранее меры позволили в значительной степени ослабить былое воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс", - продолжил законодатель. Он подчеркнул, что именно поэтому избирательная кампания проходит "без серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы". Так, конкурс за право занять место в Госдуме составляет более 10 кандидатов на одно место.

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