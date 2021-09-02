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02.09.2021,  
16:20
Текст:  Майя Бирюкова

MW: Есть ли будущее у украинского танкостроения

После распада СССР Украина унаследовала танкостроительные предприятия, однако воспользоваться ими в полной мере не сумела. И сейчас весьма высока вероятность того, что страна обратится к иностранным танкам вместо Т-84 "Оплот", на который в свое время возлагались определенные надежды.
Фото: Григорий Василенко/РИА Новости Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

Об этом пишет Military Watch. Танк Т-84 явился результатом модернизации советских машин третьего поколения Т-80. В нем был использован дизельный двигатель, а не газовая турбина, как в предшественнике. Это дало большую выносливость, но затруднило работу в условиях холода. Было выпущено считанное количество этих танков: производство оказалось неоправданно дорогим.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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В итоге полноценно эксплуатируемой боевой машиной Т-84 так и не стал. На востоке страны Украина использовала сотни старых Т-64. На танковом биатлоне НАТО - соревнованиях "Сильная Европа" на полигоне Графенвер в Германии - "Оплот" продемонстрировал весьма скромные результаты из-за проблем с автоматом заряжания. Различные недочеты продолжали выявляться спустя два десятилетия после того, как первый Т-84 сошел с конвейера. Способность Украины их устранить - до сих пор под большим сомнением.

Одним из немногочисленных покупателей Т-84 стал Таиланд, разместивший заказ на 49 единиц в 2011 году. Однако задержки поставок заставили тайских военных обратить внимание на китайские танки в качестве альтернативы.

В статье подчеркивается, что Украина все чаще полагается на иностранное вооружение. Высока вероятность того, что вместо производства собственных танков страна выберет импортные. "Существенные недостатки Т-84 могут положить конец попыткам Украины стать крупным разработчиком и экспортером современных боевых танков", - резюмирует автор.

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