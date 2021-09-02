Указ губернатора Нижегородской области от 2 сентября 2021 года № 132 "О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

В соответствии с письмом Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 06-13/9710:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 3.1 подпунктом "е" следующего содержания:

"е) на проведение агитационных публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", при условии выполнения требований, предусмотренных пунктами 5.1, 17 и 20 настоящего Указа.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







