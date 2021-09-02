Обучение в Академии ПСБ до конца года пройдут порядка 1000 слушателей

Развитие технологий и искусственного интеллекта и, как следствие, появление новых, не существовавших ранее профессий, увеличение средней продолжительности жизни и возможность за жизнь сменить несколько профессий - все это способствует распространению концепции lifelong learning или непрерывного образования. Такой точкой зрения поделилась старший вице-президент - директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", прошедшей 2 сентября в рамках Восточного экономического форума.

По ее словам, сегодня, чтобы преуспевать почти в любой профессии, нужно не только постоянно учиться, но и уметь это делать правильно. Так, несмотря на стремительное в последнее время развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций.

"Особая роль в этом процессе отводится корпоративному обучению, открывающему широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. ПСБ реализует ряд образовательных проектов как для сотрудников, так и руководителей банка, причем банк организует обучение как в онлайн-формате, так и проводит мероприятия, предполагающие живое общение", - рассказала Вера Подгузова.

Среди таких проектов ПСБ - "Программа развития руководителей", клуб "Вектор развития" для топ-менеджеров, еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу "Подзарядка" с привлечением внешних экспертов, командные онлайн-поединки "Лига переговорщиков", "Спикерский клуб" и т.д.

"Эти программы крайне востребованы. Например, в "Программе развития руководителей" приняло участие более 90% всех управленцев банка, что в сумме составило почти 2 900 человек. Более 75% участников, посетивших клуб "Вектор развития" хотя бы раз, стали его постоянными членами. Для того чтобы масштабировать этот опыт обучения на внешнюю аудиторию, мы создали специальное подразделение - Академию ПСБ, слушателями которой могут стать не только наши сотрудники, но и любой желающий", - сказала Вера Подгузова.

Основными направлениями работы Академии стали подготовка профессиональных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, предоставление военнослужащим и работникам ОПК дополнительных возможностей обучения, разработка и реализация коммерческих образовательных программ - МВА, сетевые магистерские программы в сотрудничестве с ведущими университетами - и др.

"Сегодня в Академии, созданной менее года назад, учится почти 300 человек, до конца года обучение пройдет порядка 1000 человек, большая часть которых - внешние слушатели. В перспективе планируется заключение договоров о практической подготовке обучающихся с ведущими вузами страны, что позволит отобрать и привлечь на ранней стадии лучшие молодые кадры для банка и предприятий ОПК, сформировать кадровый резерв для собственных нужд и предприятий партнеров. Пилотным проектом стало подписание соглашения об открытии базовой кафедры с Финансовым университетом при правительстве РФ", - отметила Вера Подгузова.

Создание базовой кафедры позволит разработать и реализовывать такие программы дополнительного образования и подготовки кадров предприятий ОПК, как МВА для директоров, магистратура "Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК", "Диверсификация в ОПК", курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, мастер-классы, семинары и др. Кроме того, сотрудничество с Финансовым университетом позволит также проводить совместные форумы, конференции, семинары и другие мероприятия, а сотрудники банка смогут осуществлять преподавательскую деятельность.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"