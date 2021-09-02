Обучение в Академии ПСБ до конца года пройдут порядка 1000 слушателей

Новости

Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе 12:47
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке 12:47
Мировые цены на продовольствие в августе резко выросли 12:47
Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" 12:47
В Испании от коронавируса привили 70 процентов населения 12:39
Песков на марафоне "Новое знание" рассказал про работу с Прямой линией 12:17
Глава "Газпрома" назвал сроки начала поставок по "Северному потоку-2" 12:15
Болгария ужесточает антикоронавирусные ограничения 12:07
В США задумались о производстве "Спутник V" 12:07
На ВЭФ обсудили, как привлечь инвесторов для съемок кино в ДФО 12:06
От COVID умер музыкант Адальберто Альварес 12:01
Песков на марафоне "Новое знание" объяснил отсутствие у Путина страниц в соцсетях 12:00
На Дону продлен арест подозреваемому в краже из "самолета Судного дня" 11:59
Министр Александр Козлов предложил создать фонд природы 11:59
Концессии и облигации ДОМ.РФ помогут построить "Дальневосточные кварталы" 11:53
Песков на марафоне "Новое знание" рассказал про мониторинг Telegram-каналов 11:51
ЦБ: Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд рублей 11:48
В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян 11:35
Умер автор сиртаки Микис Теодоракис 11:31
Вице-президент "Норникеля" рассказал на ВЭФ о реновации Норильска 11:30
Песков рассказал о будущем Владивостока 11:20
Мишустин предупредил о негативных последствиях цифровизации 11:18
В Минздраве заявили, что пандемия стала фармакологически управляемой 11:17
Песков: США и Украина дружат против России 11:15
В Дании впервые за последние 25 лет судят экс-министра 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 12:31

Обучение в Академии ПСБ до конца года пройдут порядка 1000 слушателей

Развитие технологий и искусственного интеллекта и, как следствие, появление новых, не существовавших ранее профессий, увеличение средней продолжительности жизни и возможность за жизнь сменить несколько профессий - все это способствует распространению концепции lifelong learning или непрерывного образования. Такой точкой зрения поделилась старший вице-президент - директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?", прошедшей 2 сентября в рамках Восточного экономического форума.

По ее словам, сегодня, чтобы преуспевать почти в любой профессии, нужно не только постоянно учиться, но и уметь это делать правильно. Так, несмотря на стремительное в последнее время развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций.

"Особая роль в этом процессе отводится корпоративному обучению, открывающему широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. ПСБ реализует ряд образовательных проектов как для сотрудников, так и руководителей банка, причем банк организует обучение как в онлайн-формате, так и проводит мероприятия, предполагающие живое общение", - рассказала Вера Подгузова.

Среди таких проектов ПСБ - "Программа развития руководителей", клуб "Вектор развития" для топ-менеджеров, еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу "Подзарядка" с привлечением внешних экспертов, командные онлайн-поединки "Лига переговорщиков", "Спикерский клуб" и т.д.

"Эти программы крайне востребованы. Например, в "Программе развития руководителей" приняло участие более 90% всех управленцев банка, что в сумме составило почти 2 900 человек. Более 75% участников, посетивших клуб "Вектор развития" хотя бы раз, стали его постоянными членами. Для того чтобы масштабировать этот опыт обучения на внешнюю аудиторию, мы создали специальное подразделение - Академию ПСБ, слушателями которой могут стать не только наши сотрудники, но и любой желающий", - сказала Вера Подгузова.

Основными направлениями работы Академии стали подготовка профессиональных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, предоставление военнослужащим и работникам ОПК дополнительных возможностей обучения, разработка и реализация коммерческих образовательных программ - МВА, сетевые магистерские программы в сотрудничестве с ведущими университетами - и др.

"Сегодня в Академии, созданной менее года назад, учится почти 300 человек, до конца года обучение пройдет порядка 1000 человек, большая часть которых - внешние слушатели. В перспективе планируется заключение договоров о практической подготовке обучающихся с ведущими вузами страны, что позволит отобрать и привлечь на ранней стадии лучшие молодые кадры для банка и предприятий ОПК, сформировать кадровый резерв для собственных нужд и предприятий партнеров. Пилотным проектом стало подписание соглашения об открытии базовой кафедры с Финансовым университетом при правительстве РФ", - отметила Вера Подгузова.

Создание базовой кафедры позволит разработать и реализовывать такие программы дополнительного образования и подготовки кадров предприятий ОПК, как МВА для директоров, магистратура "Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК", "Диверсификация в ОПК", курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, мастер-классы, семинары и др. Кроме того, сотрудничество с Финансовым университетом позволит также проводить совместные форумы, конференции, семинары и другие мероприятия, а сотрудники банка смогут осуществлять преподавательскую деятельность.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Песков: США и Украина дружат против России
Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Глава "Газпрома" назвал сроки начала поставок по "Северному потоку-2"