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02.09.2021 14:07
Рубрика: Общество

Опубликованы 3,5 тысячи документов о подготовке к Великой Отечественной войне

Текст: Елена Новоселова
Федеральное архивное агентство выложило на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина очередную порцию свидетельств истории Второй мировой войны. Это 3,5 тысячи оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов периода 1 сентября 1939 года - 22 июня 1941 года из восьми федеральных архивов, а также ведомственных архивов МИД, Минобороны, ФСБ, СВР России и государственных архивов Беларуси. Среди них протоколы совещания у Адольфа Гитлера о планируемой операции на Востоке, документы о крахе польского государства, а также разведдонесения "Рамзая", "Метеора" и членов "Кембриджской пятерки".

Напомним, что информационный ресурс развивается по поручению президента России о создании комплекса, посвященного войне.

Фото: ФСБ России
ФСБ рассекретила архивы о казнях японцами советских граждан

На этот раз любители отечественной истории через редкие, в том числе недавно рассекреченные и впервые вводимые в научный оборот документы, смогут детально проследить перипетии нараставшей агрессии нацистской Германии и ее сателлитов, которые привели к началу Великой Отечественной войны.

Среди архивных раритетов - шифротелеграммы полномочных представителей СССР в Германии, Великобритании, Франции, Италии, странах Прибалтики, Финляндии, на Балканах, в Турции, Китае, США, освещающие внутриполитическую обстановку в этих странах, записи бесед наркомов иностранных дел СССР и их заместителей с послами и иностранными представителями, справочные материалы НКИД СССР.

Особый интерес вызовут международно-правовые акты: например, договоры о взаимопомощи между СССР и Литвой, Латвией и Эстонией, мирный договор с Финляндией, который оформил фактически современную границу между двумя государствами, советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года с секретными протоколами, пакт о нейтралитете с Японией, исключавший для СССР ведение войны на два фронта. Всего МИД России представил для публикации более тысячи документов.

Отдельный блок посвящен документам, которые рассказывают о крахе польского государства, воссоединении Западной Украины с Украинской ССР и Западной Белоруссии с Белорусской ССР, инкорпорации Эстонии, Литвы и Латвии в состав СССР, советско-финляндских переговорах и советских предложениях по территориальному обмену, ходе и итогах "Зимней войны".

Есть в комплексе уникальные свидетельства, которые раскрывают англо-французские замыслы нападения на СССР, в том числе планы нанесения ударов по нефтеносным районам советского Кавказа.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
СК изучит архивные документы о зверствах нацистов под Киевом в годы войны

Готовился ли СССР к войне с Германией? На этот вопрос ответит большая подборка, в которой, к примеру, в полном объеме размещены протоколы заседаний Главного военного совета Красной армии апреля - июня 1941 года. Можно увидеть и ушедшую на исходе дня 21 июня 1941 года в военные советы всех округов директиву №1 Наркомата обороны СССР о приведении войск в боевую готовность в связи с возможностью внезапного нападения Германии.

Впервые на одном ресурсе на языке оригинала и в переводе собраны источники из немецких архивов. Среди них протоколы совещания у Адольфа Гитлера о планируемой операции на Востоке, директива № 21 о войне с СССР (план "Барбаросса") от 18 декабря 1940 года, карта "План "Барбаросса", директивы вермахта об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории СССР и другие документы немецкого командования.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) предоставил уникальные документы, которые развеивают многие мифы о начале войны, к примеру, записи из журнала регистрации посетителей Сталина в его кремлевском кабинете накануне и в день нападения Германии на СССР.

Посетители ресурса смогут получить ответ и на вопрос о работе наших разведчиков: впервые здесь будет выложен огромный объем документов советской разведки из архивов ФСБ и СВР России. Например, разведдонесения Зорге ("Рамзая"), Скорнякова ("Метеора"), членов "Кембриджской пятерки", немецких антифашистов из "Красной капеллы"…

Фото: mos.ru
Главархив столицы опубликовал рассекреченные материалы о войне

Белорусская сторона предоставила постановления ЦК КП(б)Б о благоустройстве районных центров западных областей Белорусской ССР, создании сети здравоохранительных и образовательных учреждений, документы о проводимых оборонных мероприятиях, а также спецсообщения, разведсводки НКВД-НКГБ БССР о действиях германских войск на приграничных территориях Белорусской ССР.

Справка "РГ"

В 2020 году в Комплексе были размещены около 1800 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники, представляющих предысторию Второй мировой войны с января 1933 года по 31 августа 1939 года. Таким образом, на сегодняшний день Комплекс содержит около 5,5 тысячи оцифрованных архивных документов. Работа по выявлению и рассекречиванию архивных документов, их оцифровке и размещению на сайте будет продолжена в 2022 года.

Общество История Вторая мировая война

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