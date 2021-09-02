Остановлено движение на Павелецком направлении МЖД

На Павелецком направлении МЖД в сторону области остановлено движение электричек. Об этом сообщила "РГ" пресс-служба Московской железной дороги.

По данным пресс-службы, из-за незапланированной 17-минутной остановки по техническим причинам электропоезда №6525 Москва-Бирюлево на перегоне Москва-Павелецкая - Москва-товарная-Павелецкая в пути задерживается ряд электричек Павелецкого направления в сторону области.

МЖД принимает все необходимые меры для ввода движения в график и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.