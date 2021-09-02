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02.09.2021 13:39

ПСБ: Бренды будут наращивать объемы собственного контента и продвигать его без привязки к традиционным СМИ

Скорость распространения информации, возможность прямого контакта автора и читателя, апелляция к эмоциям и вовлечение аудитории в происходящее способствуют росту полярности новых медиа, что неизбежно приводит к перераспределению структуры медиапотребления и сокращению востребованности классических СМИ, таким мнением поделилась старший вице-президент - директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Новые медиа: окно в мир или лабиринт неизвестности?", прошедшей 2 сентября в рамках Восточного экономического форума.

"Главный секрет успеха новых медиа сегодня в том, что они продают не просто информацию, а эмоции, переживания, возможность вовлечься и прожить ту или иную ситуацию. Одна из ярких примет цифрового мира - максимальная открытость на грани дозволенного: компании готовы показать клиентам в социальных сетях и блогах свою жизнь изнутри, акцентируя внимание на положительных аспектах, чтобы завоевать максимальное доверие. Часто блогеры лучше работают с аудиторией и быстрее находят к ней индивидуальный подход. Кроме того, современное медиапотребление практически полностью перешло в цифровой режим. Поэтому компаниям стоит продолжать менять старые привычки, уходить от стереотипов и больше экспериментировать", - отметила Вера Подгузова. По ее словам, вслед за появлением прямого доступа к читателю на медиарынке сформировалась еще одна закономерная тенденция - компании создают собственные СМИ, заменяя новости и рекламный или продуктовый контент медийными форматами, что позволяет понятно и комплексно донести информацию о бренде, его ценностях, команде.

"Собственное медиа позволяет говорить о сложном простым языком, не зависеть от редакций СМИ, выходить с желаемой периодичностью. Большим преимуществом является и то, что при грамотной подаче такой контент не воспринимается как агрессивная реклама. Как результат, растет аудитория, вовлеченность, эксперты бренда более узнаваемы", - пояснила Вера Подгузова.

ПСБ активно использует современные медиатренды, в том числе развивает ряд корпоративных СМИ, отвечающих различным задачам банка и охватывающих различные аудитории читателей. Так, например, "ПСБ Блог" предназначен для повышения финансовой грамотности, ресурс рассказывает истории успеха бизнесменов, делится свежими лайфхаками по банковским продуктам и учит более эффективно управлять своими деньгами. Печатное издание "Перспективное развитие. Журнал о промышленности, диверсификации производства и финансах" и интернет портал "Перспективное развитие" позволяют подробно раскрывать все аспекты промышленного производства и диверсификации.

"Очевидно, что бренды будут наращивать объемы собственного контента и продвигать его самостоятельно, без привязки к традиционным СМИ. Отсюда можно предположить, что разнообразие форматов - стримы, подкасты, видео и другие - не позволит пользователям заскучать", - резюмировала топ-менеджер.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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