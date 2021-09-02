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02.09.2021,  
14:50
Текст:  Антон Валагин

Радиус применения БПЛА "Орион-Э" расширят спутниковой связью

Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org

Радиус действия экспортной версии многоцелевого дрона "Орион-Э" будет расширен путем установки на аппарате модуля спутниковой связи, сообщил ТАСС глава компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. Беспилотник с новым оборудованием был представлен на форуме "Армия-2021".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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- Спутниковый терминал позволяет значительно расширить диапазон применения БПЛА и по необходимости получать информацию с него в любой точке мира, - отметил Богатиков. Он рассказал, что спутниковый канал предназначен как для передачи данных, так и для управления беспилотником.

Сейчас дальность управления "Орионом" по радиоканалу составляет 250 километров. Продолжительность полета дрона 24 часа. На экспорт беспилотник поставляется в разведывательном варианте, а в армию России - в ударном. В арсенал дрона входят высокоточные бомбы и ракеты.

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