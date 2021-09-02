Найден 800-летний рукописный оригинал легенды о волшебнике Мерлине

Междисциплинарная команда ученых идентифицировала фрагменты древней рукописи, случайно обнаруженные в 2019 году в средневековых книгах из фондов Бристольской центральной библиотеки. Это оказался один из самых ранних вариантов легенды о волшебнике Мерлине, который был создан за 200 лет до первого официального издания.

Как сообщает Phys.org, ученые завершили двухлетний анализ интригующей рукописи. Она идентифицирована академиками из университетов Бристоля и Дарема как один из самых ранних сохранившихся примеров повествования о знаменитом волшебнике Мерлине.

Напомним, это один из самых известных персонажей легенды о короле Артуре. Обнаруженные в центральной библиотеке Бристоля в 2019 году фрагменты рукописи рассказывают часть истории об этом волшебнике. Кстати, всего было найдено семь фрагментов пергамента. Они были вклеены в переплеты четырех средневековых томов, изданных в 1494-1502 годы и хранящихся в коллекции редких книг.

Основная интрига заключалась в определении возраста этих фрагментов. Дело в том, что автором первого оригинального письменного сборника легенд о короле Артуре считается сэр Томас Мэлори (1415-1471 годы). Цикл его произведений впервые был издан в 1485 году Уильямом Кэкстоном. Именно этот сборник считается основным исходным текстом для многих более поздних пересказов легенды о короле Артуре.

Понятно, что Томас Мэлори пользовался более древними рукописями, а его произведения были их систематизированным пересказом. Предыдущие исследования показали, что легенды базируются на цикле древнефранцузских текстов, известном как цикл Ланселота-Грааля. Датируется он началом XIII века.

В новом исследовании ученые впервые применили к подобным рукописям технологию многоспектральной визуализации. Это помогло им прочитать поврежденные участки текста, невидимые невооруженным глазом, и даже определить тип использованных чернил.

"Мы смогли датировать рукопись, фрагменты из которой были найдены, с помощью палеографического (почерковедческого) анализа 1250-1275 годами нашей эры, - говорит соавтор исследования профессор Лия Тетер, президент Международного общества короля Артура. - Сам текст (Suite Vulgate du Merlin) был написан примерно в 1220-1225 годах, что это ставит рукопись из Бристоля в одно поколение с оригинальными авторскими повествованиями".

Проведенный лингвистический анализ показал, что рукопись была написана не в Британии, а на севере или северо-востоке Франции. Исследователи также установили, что на территории Англии она появилась примерно в 1300-1350 годах - к такому выводу привел анализ пометок, сделанных на полях на английском языке.

"Большинство рукописей этого текста, которые, как известно, появились в Англии в средние века, были созданы после 1275 года, - говорит Тетер. - Так что перед нами - особенно ранний пример рукописи, которая, как и другие тексты, попала в Англию из Франции в средние века".

Цифровая обработка снимков поврежденных участков позволила не только прочитать ставший невидимым текст, но и установить, что его создавали два писца. Они использовали чернила на углеродной основе, изготовленные из сажи. И это тоже любопытный факт, так как, по словам исследователей, в те времена более распространенными были чернила, изготовленные из грецких орехов. Впрочем, выбор чернил можно объяснить просто - возможно, авторы текста просто использовали те чернила, которые для них были более доступными.

Ученые намерены продолжить анализ. Так, все еще загадкой остается то, как именно фрагменты древней рукописи оказались в переплетах более поздних книг, и как сами книги попали в Бристоль.