Погода в Москве: не выше +15 градусов и дождь

В четверг воздух в столице будет соответствовать климатической норме: днем не выше +15 градусов. Усиливать ощущение осени временами будут дождь и сильные порывы ветра. Такой прогноз сделали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, влиять на погоду будет вторжение холодных воздушных масс с северных морей. Поэтому воздух, пусть и не стремительно, но продолжит стынуть. Так в утренние часы в городе ожидается не ниже +11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся немного выше - до +14...+15 градусов. Ближе к 10:00 возможны местами кратковременные дожди, не исключены осадки и в вечерние часы. Во время дождей ветер может усилиться в порывах до 15 м/с. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы. Такая погода, по данным специалистов носит гипоксический характер, при котором чаще развиваются метеопатические реакции, усиливается негативное влияние такой погоды на состояние метеочувствительных людей с хронической обструктивной болезнью легких, также лиц, перенесших в недавнем прошлом острые заболевания с симптомами кислородной недостаточности.

Оба погодных рекорда для 2 сентября были поставлены в прошлом веке. Так, в 1942 году на термометрах под утро было +1,9. А в 1995 году воздух прогрелся до +28,7.