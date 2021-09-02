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02.09.2021 18:35
Рубрика: Культура

В Музейном квартале в Туле открылся филиал музея-заповедника "Куликово поле"

Текст: Наталья Лебедева
В Музейном квартале в Туле в четверг, 2 сентября, открылся филиал музея-заповедника "Куликово поле". Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в Музейном квартале уже работают филиалы трех федеральных музеев, теперь открылся еще один - "Пространство "Археология"".
Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ

"С одной стороны, здесь можно увидеть поистине уникальные археологические находки времен древней Тулы. А с другой - это очень современная и увлекательная интерактивная экспозиция. Уверен, что музей будет интересен не только специалистам и любителям истории, но и молодежи, которая сегодня требует яркой и интересной подачи материала", - рассказал Дюмин.

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Первыми гостями филиала стали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и министр культуры РФ Ольга Любимова. Они осмотрели интерактивную экспозицию "10 000 лет до Тульского Кремля", Археологическую лабораторию и выставку "Дмитрий Донской: жизнь и деяния".

В филиале Государственного исторического музея директор ГИМа Алексей Левыкин презентовал новую выставку "Романовы", которая откроется для посетителей 7 сентября. В экспозиции - реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, мундиры, предметы прикладного искусства из фондов музея.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ

"Для нас всегда большая радость, когда от ремонтно-реставрационных работ мы переходим непосредственно к выставочным проектам. Государственный исторический музей и Музей-заповедник "Куликово поле" представили две совершенно разных экспозиции", - сказала Ольга Любимова.

Министр оценила, что вторая экспозиция Музея-заповедника "Куликово поле" - абсолютно интерактивная площадка для всей семьи, где будет интересно и детям, и взрослым. "Семьи, которые полюбили приезжать в Тулу на выходные, смогут на два-три часа оставлять ребенка в музее, где он получит новые знания, представленные в увлекательной форме", - заметила она.

Ольга Любимова добавила, что следующий проект будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
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