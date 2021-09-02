Видео: Москву засыпало градом

В ряде районов Москвы на фоне похолодания начались сильные дожди с градом.

На северо-востоке мегаполиса выпал град диаметром с вишневую косточку. Об этом, в частности, сообщают жители районов Отрадное и Бибирево. По данным сервиса "Яндекс. Погода", ненастье наблюдается и в западных районах города и Новой Москве.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщал об ультраполярном вторжении в столичный регион. Температура воздуха в Москве - плюс 14, она продолжит понижаться. Пик похолодания, как писала "РГ", придется на 5 сентября.