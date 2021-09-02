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02.09.2021 13:28
Рубрика: Власть

Посвященная 10-летию СКР океанская эстафета завершилась во Владивостоке

Текст: Иван Петров

Учебное парусное судно "Паллада" вернулось в порт Владивостока, ознаменовав тем завершение океанской эстафеты, посвященной 10-летию образования Следственного комитета России. Об этом в четверг сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России.

Фото: iStock
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За 73 суток парусник прошел свыше 6,4 тысячи морских миль в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей, а также северной части Тихого океана. Отмечается, что участники экспедиции посетили остров Беринга архипелага Командорские острова, порты Южно-Курильск (о. Кунашир), Провидения, Корсаков, Петропавловск-Камчатский, Анадырь и Эгвекинот. "Во время стоянки в последнем порту знамя эстафеты было доставлено на линию Северного полярного круга - самую северную точку экспедиции, - говорится в сообщении. - В селении Никольское участники эстафеты возложили цветы к памятнику капитану-командору Витусу Берингу, под командованием которого в 1741 году Вторая Камчатская экспедиция открыла эти земли, нанесла на карты очертания бухт и побережья, описала их флору и фауну".

В СК напомнили, что русские моряки заплатили дорогую цену за свои открытия. В результате кораблекрушения и последовавшей за этим вынужденной зимовки от различных болезней погибли 11 членов экспедиции, в том числе и Витус Беринг.

"Во время экспедиции на борту парусника находились сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России по Тихоокеанскому флоту. В ходе плавания они провели занятия по изучению основ государства и права, рассказали о возможностях современных научно-технических средств криминалистики. Во время захода парусника в порты курсантов и членов экипажа на берегу неизменно встречали представители следственных управлений СК России по Сахалинской области, Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, которые организовывали посещение музеев и возложение цветов к обелискам, проводили спортивные состязания", - рассказали в ГВСУ.

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По возвращении парусника в порт базирования в присутствии военных следователей, членов Межрегиональной общественной организации "Молодежный союз "Юный следователь", руководства Всероссийского детского центра "Океан" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет", курсантов и экипажа "Паллады" знамя Океанской эстафеты Следственного комитета в торжественной обстановке было передано в музей Всероссийского детского центра "Океан".

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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