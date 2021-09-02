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02.09.2021 06:52

Медные горы

В Забайкалье будут производить один из самых экологичных и востребованных низкоуглеродной экономикой металлов
Текст: Ольга Лебедева
Российская газета - Спецвыпуск № 200(8551)
Компания "Удоканская медь" (входит в холдинг USM, основатель - А.Б. Усманов) реализует проект освоения крупнейшего в России месторождения меди. Проект имеет важнейшее значение для социально-экономического развития Дальнего Востока. С 2019 года он включен в ТОР "Забайкалье".
При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены около 3 тысяч человек и до 20 тысяч в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината обеспечит вклад до 10 процентов ВРП Забайкальского края. Фото: Пресс-­служба "Удоканская медь" При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены около 3 тысяч человек и до 20 тысяч в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината обеспечит вклад до 10 процентов ВРП Забайкальского края. Фото: Пресс-­служба "Удоканская медь"
При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены около 3 тысяч человек и до 20 тысяч в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината обеспечит вклад до 10 процентов ВРП Забайкальского края. Фото: Пресс-­служба "Удоканская медь"

На севере Забайкалья, в Каларском округе, расположено одно из крупнейших месторождений меди - Удоканское. Его открыли в июне 1949 года. И… наступила пауза на десятилетия.

- Освоение Удокана - месторождения, уникального по сложности минерального состава, не смогли начать за 70 лет с момента открытия, - отмечает председатель Совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев.

Но когда для освоения месторождения в 2008 году была создана "Байкальская горная компания", дело сдвинулось с мертвой точки. В декабре 2020-го компания, входящая в холдинг USM Алишера Усманова, объявила о своем новом названии - "Удоканская медь".

Компания провела беспрецедентный объем исследований, чтобы создать и запатентовать уникальную флотационно-гидрометаллургическую технологию переработки руды. Для реализации проекта было привлечено финансирование крупнейших банков в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

- В сжатые сроки мы спроектировали горно-металлургический комбинат и приступили к строительству, которое идет высокими темпами в самых сложных природных условиях и несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, - рассказывает Валерий Казикаев.

За три года - с 2019-го до 2022-го - запланировано построить горно-металлургический комбинат и обеспечивающую его инфраструктуру. Основной продукцией ГМК "Удокан" станет катодная медь и сульфидный концентрат.

Стройка века на Удокане уже на продвинутой стадии. На будущем карьере идут вскрышные работы, возводятся корпуса технологического комплекса, монтируется оборудование.

В августе в корпусе крупного дробления горно-металлургического комбината был завершен основной монтаж гирационной дробильной установки - современного оборудования для измельчения крупных фракций руды, которая будет поступать с карьера Западный.

Оборудование отличается самым высоким среди аналогов уровнем производительности и способно переработать до двух тысяч тонн медной руды в час.

Когда на месторождении начнется промышленная добыча, руду к корпусу крупного дробления будут доставлять 130-тонными автосамосвалами. Но чтобы порода обернулась сияющим рыже-красным, как окружающая Удокан осенняя тайга, металлом, руде нужно пройти немало этапов переработки.

Дробленое сырье будет транспортироваться на склад и далее в отделение измельчения обогатительной фабрики по двум магистральным конвейерам протяженностью 2,8 километра.

Измельчение - второй этап технологической цепочки. В двух мельницах полусамоизмельчения и четырех шаровых мельницах доизмельчения кусочки руды размером менее 150 миллиметров будут доводить до частиц размером менее 60 микрон. Представьте себе гигантские барабаны "Спортлото", в которых при вращении под собственным весом и с помощью металлических шаров в пыль дробится руда. Все это - в максимально автоматизированном режиме. В рамках первой очереди обогатительная фабрика сможет перерабатывать таким образом до 15 миллионов тонн руды в год. Сейчас все мельницы уже собраны, к ним монтируют дополнительное оборудование и электродвигатели.

Следующий передел - флотация - один из основных методов обогащения полезных ископаемых. В процессе флотации через водную смесь измельченной руды пропускаются пузырьки воздуха. Они прилипают к плохо смачиваемым (гидрофобным) частицам меди и поднимают минерал на поверхность, образуя пену, которая собирается с поверхности флотомашин. В результате основная часть медных минералов извлекается, а пустая порода отправляется в отходы - хвосты.

Стадий флотации на Удокане будет две - этого требует сложный состав руды, состоящей из окисленных, сульфидных и смешанных минералов. Уже завершен монтаж на флотомашинах 1-й стадии коллективной флотации и закончена сборка всех флотомашин 2-й стадии.

Следующий технологический этап - гидрометаллургия. В процессе атмосферного выщелачивания окисленные минералы меди растворяются, а сульфидные - остаются в нерастворимом остатке. Растворенная медь извлекается путем электроосаждения на стальных основах. В результате получаются медные катоды наивысшего качества с содержанием меди 99,99 процента. А оставшийся после выщелачивания твердый нерастворимый осадок после отмывки направляется на сульфидную флотацию. Концентрат сгущают и фильтруют. В итоге получается товарный сульфидный медный концентрат с содержанием меди порядка 45 процентов. Сейчас на гидрометаллургическом заводе идет монтаж сгустителей.

Получить первую товарную продукцию на ГМК "Удокан" планируют в 2022 году. Запуск 1-й очереди горно-металлургического комбината обеспечит в течение первых 25 лет эксплуатации более двух тысяч новых рабочих мест без учета смежных отраслей и более 750 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в период эксплуатации месторождения с учетом второй очереди.

Но уже в 2021 году было принято решение о будущем расширении производства. Во время Санкт-Петербургского международного экономического форума компания "Удоканская медь", ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбер подписали соглашение об организации взаимодействия по финансированию второй очереди освоения Удоканского месторождения меди. По предварительной оценке, сумма инвестиций составит около четырех миллиардов долларов. Производительность второй очереди более чем в два раза превышает показатели первой.

- Сегодня мы успешно строим комбинат в условиях сурового климата, вечной мерзлоты, сложного высокогорного рельефа, крайне высокой сейсмичности, - рассказал Валерий Казикаев.

С оптимизмом смотреть в будущее позволяет и конъюнктура мировых рынков. Медь становится все более востребованной, ее все чаще называют металлом будущего, ведь она способствует переходу в мир низкоуглеродной энергетики, незаменима для новых и "зеленых" технологий: электроники, возобновляемых источников энергии, электрификации.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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