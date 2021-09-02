Оренбуржец отравился купленными через интернет мухоморами

Житель города Орска Оренбургской области второй раз за месяц отравился мухоморами. Грибы он купил в сушеном виде через интернет, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину в неадекватном состоянии. Жалобы на его поведение поступили от соседей. Он шумел и стучался в квартиры незнакомым людям. Нарушитель порядка был госпитализирован с признаками отравления.

В квартире задержанного был обнаружен контейнер с веществом неизвестного происхождения. В ходе проверки выяснилось, что это измельченные сушеные мухоморы, которые он купил через интернет и регулярно употреблял в пищу. Оказалось, что это уже второе его отравление мухоморами за месяц.

Проводится доследственная проверка.