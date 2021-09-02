В Чувашии пьяный участковый на служебной машине сбил пешехода

Новости

Сенаторы установили случаи давления извне на правоохранителей перед выборами 13:53
Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках 13:49
В комиссии Совфеда ждут новых провокаций перед выборами 13:43
Климов: Аргументы некоторых кандидатов совпадают с риторикой оппонентов РФ 13:39
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32
Посвященная 10-летию СКР океанская эстафета завершилась во Владивостоке 13:28
Федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму начнутся 6 сентября 13:24
Замминистра транспорта: Беспилотные суда запустят к 2024 году 13:22
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке 13:21
В Минске высоко оценили совместные учения "Боевое содружество" 13:21
С 2022 года в российских аэропортах начнут внедрять биометрическую регистрацию 13:19
Путин поручил автоматически субсидировать льготные авиаперевозки в ДФО 13:15
Начальник Генштаба проверил готовность войск к учениям "Запад-2021" 13:13
Замминистра транспорта: Беспилотные такси выйдут на улицы к 2035 году 13:12
В Москве воссоздан один из самых популярных садов "Цветочного джема" 13:10
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник" 13:06
Юристы оценили защищенность и прозрачность онлайн-голосования 12:56
Константин Эрнст рассказал о сериале "Вертинский" 12:53
Росрыболовство прогнозирует снижение цен на красную рыбу и красную икру 12:52
Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе 12:47
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке 12:47
Мировые цены на продовольствие в августе резко выросли 12:47
Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" 12:47
В Испании от коронавируса привили 70 процентов населения 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Чувашии пьяный участковый на служебной машине сбил пешехода

Текст: Евгений Петров (Чувашия)

В Чувашии участковый районного ОВД на служебной машине сбил пешехода. Как сообщили в региональном МВД, ДТП произошло вечером 1 сентября в поселке Ибреси.

В Омске в ДТП пострадали восемь пассажиров маршрутки

По данным ведомства, полицейский не справился с управлением и сбил мужчину, который стоял на дороге рядом с КамАЗом. 47-летнего пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу. В ходе освидетельствования обнаружилось, что участковый был пьян.

На место происшествия выезжал министр МВД по Чувашии генерал-майор полиции Виктор Шметков. По факту ДТП была назначена служебная проверка и принято решение уволить старшего участкового уполномоченного ОМВД РФ по Ибресинскому району из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных начальников привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, следственное управление СКР по Чувашии возбудило в отношении участкового уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке
Песков: США и Украина дружат против России
Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора