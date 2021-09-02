В Чувашии пьяный участковый на служебной машине сбил пешехода

В Чувашии участковый районного ОВД на служебной машине сбил пешехода. Как сообщили в региональном МВД, ДТП произошло вечером 1 сентября в поселке Ибреси.

По данным ведомства, полицейский не справился с управлением и сбил мужчину, который стоял на дороге рядом с КамАЗом. 47-летнего пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу. В ходе освидетельствования обнаружилось, что участковый был пьян.

На место происшествия выезжал министр МВД по Чувашии генерал-майор полиции Виктор Шметков. По факту ДТП была назначена служебная проверка и принято решение уволить старшего участкового уполномоченного ОМВД РФ по Ибресинскому району из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных начальников привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, следственное управление СКР по Чувашии возбудило в отношении участкового уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).