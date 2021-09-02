Аферистка собирала в Сети деньги на лечение вымышленной дочери

Полицейские задержали аферистку собирала деньги на лечение вымышленной дочери. Мошенница из Иркутска позиционировала себя в Сети как молодую привлекательную женщину.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на сайтах знакомств она создавала фейковые страницы, на которых размещала фотографии другого человека и вступала в переписку с одинокими мужчинами. Спустя некоторое время аферистка сообщала новым знакомым, что от первого брака у нее осталась маленькая тяжелобольная дочь и ненавязчиво просила одолжить деньги на лечение. После получения финансовой помощи женщина прекращала общение и удаляла свои аккаунты.

За два года ей удалось обмануть нескольких жителей Иркутской, Астраханской, Читинской и Калужской областей. Всего она "заработала" свыше 1,5 миллиона рублей.

Сотрудники МУ МВД России "Иркутское" задержали мошенницу - 40-летнюю жительницу Чунского района. Несовершеннолетних детей у нее нет. Задержанная взята под домашний арест.