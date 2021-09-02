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02.09.2021 03:00

АО "РЭС" реконструировало высоковольтную подстанцию в Новосибирске

31 августа 2021 года после масштабной реконструкции была торжественно открыта электрическая подстанция (ПС) 110кВ Центральная в Новосибирске. Модернизация этого центра питания, расположенного в самом сердце мегаполиса, стала одним из ключевых проектов инвестпрограммы АО "РЭС", имеющих высокую технологическую и социальную значимость.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

ПС 110 кВ Центральная - источник электроснабжения не только плотной жилой застройки, но и объектов административного и социального назначения, культуры и торговли. Длительное время подстанция АО "РЭС" удовлетворяла потребность в электрической мощности центра города, однако за последние годы рост потребления, связанный с активным ходом городского жилищного строительства и развитием инфраструктуры, привел к дефициту свободной мощности для технологического присоединения.

В ходе реконструкции центра питания был выполнен значительный объем работ, оснащение подстанции было практически полностью обновлено - от энергетического оборудования до внутренней и внешней отделки здания. В частности, на объекте:

- произведена реконструкция распределительного устройства 10-6 кВ (установлено 77 ячеек),

- выполнена реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с установкой элегазовых ячеек PASS MO (2 шт.),

- осуществлена заменена двух силовых трансформаторов 40 МВА на трансформаторы 63 МВА (увеличение установленной мощности на 46 МВА),

- установлено оборудование для компенсации емкостных токов (дугогасящие реакторы), токоограничивающие реакторы,

- произведено благоустройство территории.

Полная стоимость реализации данного инвестиционного проекта составила 594 млн руб.

Модернизация объекта выполнена с применением инновационного и компактного оборудования, что, безусловно, важно в условиях ограниченной территории подстанции и специфики месторасположения в центре города. Установленное оборудование имеет высокую надежность и взрывобезопасность, соответствует требованиям экологичности, а также способствует улучшению эстетического облика объекта электросетевого хозяйства.

На церемонии запуска энергообъекта первый заместитель генерального директора-технический директор АО "РЭС" Вадим Локтин отметил: "Эта подстанция позволяет обходиться без оперативного дежурного персонала. Она обсуживается с удаленного диспетчерского пункта. Это, по сути, умная подстанция - здесь реализованы очень многие вещи, которые можно делать дистанционно.".

Реконструкция ПС 110 кВ Центральная не только позволила в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения существующих потребителей, но и обеспечила возможность технологического присоединения новых объектов в центральной части города Новосибирска за счет увеличения свободной мощности. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры столицы Сибири и укрепление инвестиционной привлекательности мегаполиса.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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