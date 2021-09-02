Жителя Кузбасса приговорили к колонии за 32 кражи интернет-кабеля

Заводской районный суд Новокузнецка приговорил местного жителя к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии строгого режима за кражу интернет-кабеля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в уголовном деле подсудимого значится 32 преступных эпизода.

Кражи кабеля с чердаков многоквартирных домов начались в ноябре 2020 года, тогда в полицию поступило первое из серии заявлений от службы безопасности крупного интернет-провайдера. За три последующих месяца число таких заявлений возросло до 32. Ущерб, причиненный похитителем, превысил 320 тысяч рублей.

В конце концов сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого, местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Мужчина признался в совершенных преступлениях и рассказал, что по ночам поднимался на крыши домов по пожарным лестницам, а дальше проникал в чердачные помещения. Похищенный кабель он сдавал в пункт приема металла и жил на вырученные деньги. Рецидивиста признали виновным и назначили наказание с учетом предыдущих судимостей.