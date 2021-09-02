В Сибири задержали подозреваемых в ограблении студента-миллионера

Полиция задержала двоих подозреваемых в уличном грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

28 августа жертвой ограбления стал 23-летний студент, при этом сумма похищенного составила около 50 миллионов рублей.

Молодой человек с крупной суммой денег накануне приехал в Новосибирск из Томска. На улице Коммунистической двое неизвестных распылили ему в лицо содержимое газового баллончика, после чего забрали сумку и скрылись на автомобиле. По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Начав расследование, в полиции установили личности подозреваемых, а также выяснили, что они покинули Новосибирск и находятся в Кемерово. Оттуда налетчики намеревались улететь в другой регион. Новосибирские полицейские во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска кузбасской полиции провели задержание предполагаемых грабителей.

Их взяли в аэропорту Кемерова при попытке регистрации на авиарейс. Одному из задержанных 32 года, второй - ровесник жертвы ограбления. Судимостей у них нет. Оба жили на территории Калининского района Новосибирска. Суд уже избрал им меру пресечения: один находится под арестом, другой - под подпиской о невыезде. Полиция проверяет их на возможную причастность к совершению других преступлений.

Примечательно, что похищенных денег при подозреваемых не оказалось, поиск миллионов продолжается.