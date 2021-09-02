Жителя Иркутска осудили за похищение и вовлечение в проституцию

Иркутский областной суд вынес приговор жителю столицы региона, обвиненному в четырех преступлениях. Речь идет об участии в преступном сообществе, организации занятий проституцией и вовлечении в них, и похищении человека, рассказала сегодня пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия и суда, в 2015 - 2019 годах житель Приангарья был членом преступной группировки и занимался организацией платных сексуальных услуг в Иркутске. Мужчина руководил одним из подразделений ОПГ, вербовал женщин для торговли телом, принуждал их к занятиям проституцией, используя угрозы и насилие. Одну из девушек, работавших в этом незаконном бизнесе и решивших уйти из него, иркутянин похитил и принудил продолжать эту деятельность.

Суд назначил сутенеру наказание: семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

Добавим, с участником преступной группы было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Свою вину мужчина признал и раскаялся, сообщили в главке Следственного комитета по Иркутской области.

Уголовное дело 20 соучастников преступлений еще рассматривается в суде.