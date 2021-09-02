В Дагестане ожидаются сильные дожди и грозы

По прогнозу синоптиков, в горных районах Дагестана ожидается сильный дождь и гроза. Об этом сообщает региональное управлении МЧС России.

В связи с опасностью стихии ведомство рекомендует гражданам по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы и не топить печку, а также отключить электроприборы и не пользоваться телевизором и радио.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах и находиться на возвышенности, прятаться под деревьями, тем более одиноко стоящими. При опасности для жизни и здоровья нужно позвонить в дежурную службу МЧС и сообщить о своем местонахождении.