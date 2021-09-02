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02.09.2021,  
14:07
Текст:  Антон Валагин

Атомная подлодка вошла в Беломорканал

Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Легендарный атомоход К-3 "Ленинский комсомол" начал путь по Беломорканалу к месту вечной стоянки в Кронштадте.

Фото: Минобороны РФ
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Плавдок "Свияга" с подводной лодкой К-3 начал проходить Беломорско-Балтийский канал. Команда дока выполняет ответственную задачу прохождения шлюзов, - приводит "Интерфакс" слова главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

На плавдоке "Ленинский комсомол" дойдет до Санкт-Петербурга. На "Северной верфи" подлодку спустят на воду и отбуксируют в Кронштадт, где К-3 станет ключевым объектом военно-морского парка "Патриот".

"Ленинский комсомол" - первая советская атомная подлодка, спущенная на воду в 1957 году. Через пять лет она впервые в истории совершила поход под арктическими льдами и всплыла в районе Северного полюса, водрузив так флаг СССР. По возвращении корабль встречали генсек и министр обороны. Наградили весь экипаж, старший на походе, командир и стармех стали Героями Советского Союза.

Списали К-3 в 1991 году. Субмарину законсервировали для последующего превращения в музей. К 2013 был вырезан реакторный отсек, к марту 2019-го - заварены все забортные отверстия. Экспозицию на борту "Ленинского комсомольца" планируют открыть к 2023 году.

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