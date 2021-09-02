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02.09.2021 13:50
Рубрика: Власть

Главам администраций четырех муниципалитетов Крыма объявят выговоры

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава РК Сергей Аксенов анонсировал выговоры главам администраций Симферополя, Джанкоя, Симферопольского и Джанкойского районов за срыв работ, связанных с благоустройством. Об этом он заявил на совещании о проблемах жилищно-коммунального хозяйства.

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Глава региона поручил сотрудникам аппарата Совета министров республики направить этим чиновникам соответствующие объявления за его подписью.

- Я сегодня подпишу, - заверил он и добавил, что выговоры также направят на рассмотрение городских и районных советов.

Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец проинформировал, что в Симферополе благоустройство некоторых объектов продлят на несколько месяцев. А в Симферопольском районе местные власти затянули оформление необходимых документов, из-за чего произошла задержка в освоении выделенных средств. В Джанкое и Джанкойском районе подрядчик неоднократно срывал сроки выполнения работ.

- Первый раз обманули, подвели второй раз - это система, третьего быть не должно, - подчеркнул глава Крыма.

В связи с этим он заявил, что подрядчику, сорвавшему благоустройство некоторых объектов в Симферополе, предъявят обвинение в рамках уголовного дела.

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- Подрядчик не желает вернуть похищенное и вложить это в благоустройство, - рассказал Аксенов. - Но это его проблемы. Ущерб сейчас посчитаем, дойдем до всех без исключения. МВД доводит ситуацию до конца: не выполняет подрядчик обязательств - дорога одна, в уголовном порядке расследование, приговор суда.

По словам главы администрации Симферополя Валентина Демидова, очень большая часть выполненных в прошлом году работ, связанных с благоустройством территорий, требует переделки.

Ранее премьер-министр крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что, несмотря на намерение завершить реконструкцию площади имени Ленина в Симферополе 1 сентября, к этому сроку подрядчик выполнил лишь 27 процентов запланированных работ. Выполненные работы председатель Совмина назвал "откровенной халтурой". При это он отметил, что с этим или другим подрядчиком работы завершат приблизительно к 20 декабря этого года. Гоцанюк также напомнил, что в целом в крымской столице сейчас реализуют проекты благоустройства 17 дворовых и пяти общественных территорий.

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