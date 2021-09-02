Суд продлил арест подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"

Городской суд Таганрога продлил на два месяца срок содержания под стражей подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80. Ущерб превысил более одного миллиона рублей.

"Срок содержания под стражей продлен по 4 ноября 2021 года", - сообщили "РГ" в судебном ведомстве.

Напомним, что кража произошла 7 декабря 2020 года. Воздушный командный пункт управления в момент ЧП находился в Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Первый полет Ил-80 или по классификации НАТО Maxdome совершил в 1985 году. Неофициальное название самолет "Судного дня" получил из-за того, что предназначался для обеспечения действий высшего военного и политического руководства СССР. Всего было выпущено четыре воздушных судна данного типа.