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02.09.2021 11:59
Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org
Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org

Городской суд Таганрога продлил на два месяца срок содержания под стражей подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" Ил-80. Ущерб превысил более одного миллиона рублей.

Фото: iStock
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"Срок содержания под стражей продлен по 4 ноября 2021 года", - сообщили "РГ" в судебном ведомстве.

Напомним, что кража произошла 7 декабря 2020 года. Воздушный командный пункт управления в момент ЧП находился в Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Первый полет Ил-80 или по классификации НАТО Maxdome совершил в 1985 году. Неофициальное название самолет "Судного дня" получил из-за того, что предназначался для обеспечения действий высшего военного и политического руководства СССР. Всего было выпущено четыре воздушных судна данного типа.

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