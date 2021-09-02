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02.09.2021 17:41
Рубрика: В мире

Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности

Текст: Марина Алешина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который сейчас живет в России, предупредил владельцев смартфонов об опасности. А именно: компании-производители гаджетов (прежде всего, американская Apple) могут получить доступ к личным данным пользователей. Об этом Сноуден рассказал во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание", передает РИА Новости.

Фото: The Guardian / AFP
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Экс-агент американских спецслужб пояснил, что в Соединенных Штатах только нащупывают технологию, которая позволит найти ту или иную информацию в телефоне владельца. Речь может идти в том числе об информации политического или финансового характера. При этом Apple вуалирует свои цели рассказами о том, что все делается якобы "ради безопасности и для защиты данных". "Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности", - отметил Сноуден.

Американец сомневается, что, хотя бы единожды нарушив приватность, IT-гиганты остановятся и смогут отказать потом какому-либо правительству в доступе к личным данным граждан. Кроме того, сами технологии могут быть проданы тем или иным государственным акторам.

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