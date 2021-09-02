"Солнцепек" включат в автоматизированный контур управления войсками

В России идет работа по включению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в автоматизированный контур управления войсками. Этим занимается входящий в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" Омский завод транспортного машиностроения.

Гендиректор "Омсктрансмаша" Игорь Лобов рассказал ТАСС, что предполагается достичь максимальной скорости применения "Солнцепека" с таким расчетом, чтобы машина "могла отработать и как можно быстрее перебазироваться".

Он также подчеркнул, что в иностранных армиях нет вооружения, которое соответствовало бы "Солнцепеку" по калибру, применяемым специальным термобарическим снарядам и обладало бы такой же огневой мощью. Также сообщается, что в ближайшее время в России появится модернизированный вариант этой боевой машины.

Напомним, что тяжелая огнеметная система на танковом шасси ТОС-1А "Солнцепек" с помощью 220-миллиметровых реактивных термобарических снарядов может уничтожать живую силу противника, боевую технику и фортификации.