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2 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 1 сентября 2021 года № 358 "О внесении изменений в подпункты 2.4.1 и 2.1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309 и от 02 августа 2021 г. № 315) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.4.1 слова "осуществления деятельности по системе самообслуживания ("шведский стол"), а также" исключить.

1.2. Абзац девятый подпункта 21.2 признать утратившим силу.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 90 "О внесении изменений в подпункты 2.1.1 и 2.1.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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