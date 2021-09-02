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02.09.2021 16:28

LIMASSOL MARINA - Мы сделали это!

Удостоенный многих наград новаторский проект Limassol Marina построен
Фото: Предоставлено компанией Cybarco Фото: Предоставлено компанией Cybarco
Фото: Предоставлено компанией Cybarco

Завершилось строительство первой на Кипре марины для супер-яхт, которую, без преувеличения, можно назвать новой знаковой достопримечательностью Лимасола. Сдача в эксплуатацию финального этапа жилой недвижимости курорта - апартаментов комплекса "Castle Residences", ставшего подлинной жемчужиной марины, знаменует завершение строительства проекта и апофеоз выдающейся истории успеха, написанной на Кипре.

Курорт Limassol Marina, отмеченный такими международными знаками отличия, как Голубой флаг и Five Gold Anchor Platinum Marina поднял на протяжении лет стандарты рынка элитной недвижимости, яхтинга и развлечений на новую высоту. Курорт, который уже продал более 90% от 285 уникальных жилых объектов, уверенно зарекомендовал себя, как один из самых престижных адресов не только на Кипре, но и во всем средиземноморском регионе. Являясь единственным комплексом недвижимости, в котором создан стиль жизни "Жизнь на море", Limassol Marina предлагает готовые к заселению апартаменты и виллы, окруженные водой. Сейчас в марине осталось в продаже всего несколько объектов недвижимости. Эксклюзивные апартаменты комплекса Castle Residences, расположенные на частном острове, куда ведет свой мост, открывают захватывающий воображение панорамный вид на гавань для яхт, Средиземное море и город Лимасол. Виллы комплекса "Island Villas", наделенные изобретательной архитектурой и дизайном, оснащены собственными бассейнами и причалом или причалами для яхт, которые разместились вдоль живописных ландшафтных садов вилл. Элитный курорт предлагает ряд высококачественных услуг, прекрасные возможности для шопинга, отдыха и культурного досуга, спа-центр высшего класса и тренажерный зал, песчаный пляж и пляжный бар, причалы, оснащенные высокими технологиями, услуги управления и аренды недвижимости, и консьерж-службу. Все, что может потребоваться жителям курорта и владельцам причалов, в буквальном смысле находится у них на пороге.

Подробная информация о Limassol Marina представлена на сайте

Материалы предоставлены компанией Cybarco

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