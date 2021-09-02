В Австрии призывают к бойкоту бассейна за устройство женской зоны

В городке Веслау в земле Нижняя Австрия часть плавательного бассейна на термальных водах отдали исключительно женщинам. Это вызвало бурю в социальных сетях. Некоторые пользователи поддерживают организаторов, другие говорят о дискриминации женщин. Наиболее категоричные граждане призвали к бойкоту бассейна за нарушение правил посещения, пишет газета Kronen Zeitung.

Мероприятие для женщин было проведено совместно со спа-центром. Аренда помещения длилась шесть часов, однако этого хватило для острой дискуссии. "Какая красивая акция", "Феноменально", "Отличная идея" - положительные отзывы встречаются повсеместно. Тем не менее, жесткая критика в адрес пусть и временной женской зоны также усиливается. "Далеко зашли!", "Нет дискриминации!", - посыпались жесткие комментарии.

"Особенно в открытых бассейнах женщины часто подвергаются домогательствам, подглядыванию или даже ощупыванию. Поэтому отдельная зона должна повышать чувство личной безопасности, а также служить примером, как все должно быть организовано", - считает Мадлен Ализаде из Вены.

По ее словам, инициаторы мероприятия сохраняют выдержку, несмотря на комментарии ненависти. Реакция в социальных сетях показывает, насколько важна эта тема. "Чем сильнее реакция, тем больше за ней правды", - считает активист.

Между тем руководство городского спортивного комплекса не исключает введения в бассейне на постоянной основе "зоны только для женщин". "Мы решим после мероприятия, могут ли подобные вещи быть в будущем, и в какой форме", - заявили в дирекции.