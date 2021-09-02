В Испании задержали сбежавшего из России криминального авторитета

Национальная полиция Испании задержала в барселонском аэропорту Эль-Прат криминального авторитета Левана Абуладзе, сбежавшего в прошлом году из-под стражи в России во время суда. Как проинформировали в министерстве внутренних дел пиренейского королевства, он пытался въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту.

По мнению испанских стражей порядка, "вор в законе", которому в России грозило 15 лет тюрьмы, намеревался возглавить свою преступную сеть в королевстве. Однако при пересечении границы он был опознан и задержан. Как отмечается, арест был произведен при сотрудничестве с полицией Грузии.

Напомним, Леван Абуладзе (он же Леван Сухумский) совершил побег из здания Октябрьского районного суда города Владимир в декабре прошлого года. На заседании суда ему должны были избрать меру пресечения. Перед началом слушаний он отпросился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.