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02.09.2021 14:49
Рубрика: В мире

В Испании задержали сбежавшего из России криминального авторитета

Текст: Юрий Когалов

Национальная полиция Испании задержала в барселонском аэропорту Эль-Прат криминального авторитета Левана Абуладзе, сбежавшего в прошлом году из-под стражи в России во время суда. Как проинформировали в министерстве внутренних дел пиренейского королевства, он пытался въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту.

Фото: РИА Новости/ telegram
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По мнению испанских стражей порядка, "вор в законе", которому в России грозило 15 лет тюрьмы, намеревался возглавить свою преступную сеть в королевстве. Однако при пересечении границы он был опознан и задержан. Как отмечается, арест был произведен при сотрудничестве с полицией Грузии.

Напомним, Леван Абуладзе (он же Леван Сухумский) совершил побег из здания Октябрьского районного суда города Владимир в декабре прошлого года. На заседании суда ему должны были избрать меру пресечения. Перед началом слушаний он отпросился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

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