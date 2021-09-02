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02.09.2021 18:16
Рубрика: Власть

Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил решение властей Южной Кореи, которое обязывает Apple и Google разрешить использовать сторонние платежные системы при покупках приложений в их магазинах. Опыт этой страны может быть полезным и для России, считает спикер.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Ранее стало известно, что южнокорейский парламент принял соответствующие поправки. Google и Apple должны будут открыть свои магазины приложений для альтернативных платежных систем в Южной Корее. Это первая страна, в которой будет действовать подобное ограничение для данных компаний. За нарушение предусматривается штраф в размере до 3% от доходов в Южной Корее.

Комментируя эту тему в своем Telegram-канале, Вячеслав Володин отметил, что решение позволит бороться с монополией ИТ-гигантов в сфере платежей.

Он напомнил, что сейчас такие компании как Apple и Google при продаже приложений используют исключительно свои платежные системы. Тем самым, считает парламентарий, они злоупотребляют положением на рынке.

"Это не единственный способ ограничения конкуренции с их стороны, - продолжил Володин. - Они запрещают сообщать о других способах оплаты, не допускают ссылки на сайт разработчиков приложений и др".

Спикер назвал очевидным, что подобное поведение сказывается и на ценах. В результате страдают как разработчики, так и пользователи.

"Международные ИТ-компании в очередной раз ставят получение сверхприбыли выше их прав и интересов", - сделал вывод Володин.
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Он считает, что опыт коллег из Южной Кореи может быть востребован и в России. "Мы проводим системную политику импортозамещения в ИТ-сфере, у нас есть свои сильные и конкурентные ИТ-компании и продукты, есть отечественная платежная система, - пояснил Володин. - Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне".

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