ВВС анонсировала новый триллер от создателей "Шерлока" и "Дракулы"

Йен де Кестекер ("Агенты "Щ.И.Т."", "Скользкий путь", "Мы") и Джоэнна Вандерхам ("Мисс Марпл", "Дамское счастье", "Воин") сыграют в новом триллере в шотландском антураже, анонсированном британским каналом BBC One. Портал Radio Times также сообщает о том, что съемки мини-сериала уже начались.

Продюсированием драмы, состоящей из трех эпизодов и получившей название The Control Room, займется компания Hartswood Films. На ее счету - знаковый для островного телевидения сериал "Шерлок", а также экранизация "Дракулы". Оба проекта стали детищами творческого дуэта Стивена Моффата и Марка Гейтисса.

Сценарий грядущей премьеры написан Ником Левером ("Двигаясь вперед", "Сломленный"), а режиссером картины станет Эми Нил ("Вызовите акушерку, "Доверься мне").

Согласно имеющейся информации, основным местом действия станет Глазго, речь пойдёт о работе служб срочного реагирования. Сотрудник диспечерской службы Гейб (Йен де Кестекер) безвозвратно расстается с налаженной размеренной жизнью после звонка женщины, которая находится в критической ситуации и настаивает на том, что знает Гейба лично. Гейб пытается выяснить, кто именно ему звонил, не представляя себе в полной мере, какую цену ему придется за это заплатить.

Оба актера высоко отзываются о высоком качестве сценария и проработанности психологических портретов главных героев. О дате выхода сериала в эфир пока не сообщается.