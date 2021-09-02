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Вышел первый трейлер драмы с Джеймсом МакЭвоем "Исчезнувший"

Новости
    02.09.2021, 14:09
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Peacock Фото: youtube.com/ Peacock
Фото: youtube.com/ Peacock

На YouTube-канале стриминга Peacock опубликован первый трейлер драмы "Исчезнувший" (в оригинале - My Son) с Джеймсом МакЭвоем и Клер Фой в главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер документального фильма "Быть Джеймсом Бондом"

Лента - ремейк франко-бельгийского фильма 2017 года "Мой сын". По ее сюжету мужчина, Эдмонд Мюррей, ищет своего пропавшего на отдыхе в лагере семилетнего сына - выясняется, что ребенка похитили.

Режиссер и автор сценария - создатель оригинальной картины, номинант премии "Оскар" Кристиан Карион

Премьера на стриминге - 15 сентября. В России - 7 октября.

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