Вышел трейлер "Купе номер 6" - "русского "Титаника"

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер "Купе номер 6", по отзывам критиков - "русского "Титаника" и "самого душевного фильма Каннского фестиваля".

По сюжету мелодрамы студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) садится в поезд "Москва-Мурманск", "пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви".

По воле случая девушке приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером (вездесущий Юра Борисов). И далее нечаянное соседство "помогает обоим пассажирам осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям".

В Каннах лента Юхо Куосманена ("Торговцы картинами") взяла две награды, в том числе Гран-при жюри.

В кино - с 28 октября.