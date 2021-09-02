Новости

Стало известно, кто будет режиссером нового "Блэйда" с Махершалой Али 14:15
Вышел первый трейлер драмы с Джеймсом МакЭвоем "Исчезнувший" 14:09
ВВС анонсировала новый триллер от создателей "Шерлока" и "Дракулы" 13:53
"Сорвиголова" неубедительно опроверг свое участие в "Человеке-пауке 3" 13:35
Вышел трейлер документального фильма "Быть Джеймсом Бондом" 13:28

Вышел трейлер "Купе номер 6" - "русского "Титаника"

Новости
    02.09.2021, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер "Купе номер 6", по отзывам критиков - "русского "Титаника" и "самого душевного фильма Каннского фестиваля".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер документального фильма "Быть Джеймсом Бондом"

По сюжету мелодрамы студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) садится в поезд "Москва-Мурманск", "пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви".

По воле случая девушке приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером (вездесущий Юра Борисов). И далее нечаянное соседство "помогает обоим пассажирам осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям".

В Каннах лента Юхо Куосманена ("Торговцы картинами") взяла две награды, в том числе Гран-при жюри.

В кино - с 28 октября.

Новости

Элайджа Вуд "попросился" в фильмы Marvel и "Звездные войны" 13:15
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник" 13:06
Премьеры двух фильмов с Томом Крузом отложили из-за коронавируса 12:58
Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" 12:47
⧣ Россия
Фото: @bohonskayainessa
Фото: Вышедшая из комы МакSим пришла с дочерью на линейку 01.09.2021
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 01.09.2021
Вышел трейлер эротической комедии с Нагиевым и Пеговой "Свингеры" 01.09.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Disney хочет выпустить сиквел "Шан-Чи и легенды десяти колец" 12:31
Вышел первый трейлер "Красного уведомления" со Скалой Джонсоном 12:18
Вышел трейлер третьего сезона "Рокового патруля" 11:50
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS
Вышел трейлер второго сезона "О всех созданиях - больших и малых" 01.09.2021
Вышел трейлер продолжения российского криминального сериала "Зёма" 01.09.2021
Вышел трейлер нового сезона "Смешариков" с новым персонажем 01.09.2021