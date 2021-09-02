WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в комиссии, было проведено расследование в отношении WhatsApp Ireland Ltd. Оно началось 10 декабря 2018 года. Предметом изучения стала предоставление данных и прозрачность в обработке информации.

Помимо наложения административного штрафа WhatsApp необходимо привести свою обработку в соответствие с требованиями, предприняв ряд определенных корректирующих действий.