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Что предложит 10-й Фестиваль австрийского кино в Москве

Журнал
    03.09.2021, 11:07
Текст:   Юлия Авакова
С 8 по 12 сентября в Москве пройдет юбилейный, 10-й Фестиваль нового австрийского кино, в программу которого вошли четыре работы, принадлежащие разным жанрам - экранизация Стефана Цвейга, подростковая драма, комедия и документальный фильм.

Экранизация "Шахматной новеллы" (Schachnovelle) Цвейга, подготовленная Филиппом Штёльцлем и получившая у нас название "Королевская игра", перенесет зрителя в конец эпохи Интербеллума, одну из самых жутких страниц истории двадцатого века. Осколок почившей Австро-Венгерской империи, нотариус Йозеф Барток, в силу своего положения и хранимой им профессиональной тайны, становится объектом охоты со стороны Гестапо, которое играется с ним как кошка с мышкой, а поймав, изощренно над ним издевается. Внутренняя эмиграция главного героя - в мир шахмат - позволяет ему сохранить рассудок, а приобретенные умения впоследствии получают неожиданное применение.

Фото: kinopoisk.ru

"Лис в норе" (Fuchs im Bau) Армана Т. Риахи представляет собой подростковую тюремную драму и рассказывает как о юных осужденных, таких непохожих друг на друга, объединенных лишь тяжестью содеянного, так и о педагогах, взявших на себя тяжкое бремя донесения разумного и вечного до тех, чья жизнь с самого начала пошла под откос. Учителя подвержены профдеформации не в меньшей степени, чем их подопечные - акцентуированным искажениям личности. Но порою причины, определившие выбор непростой работы имеют гораздо более глубокие корни, чем осознанное решение. Именно это превращает работу в войну сразу на несколько фронтов.

"Риски и побочные эффекты" (Risiken und Nebenwirkungen) Михаэля Крейхсля представляет собой комедию, в которой в шутливой форме рассказывается о запретной для многих европейцев теме - страдания и нездоровья, грозящего преждевременным смертельным исходом. Вполне счастливая семейная пара сталкивается с дилеммой - Катарин срочно нужна трансплантация почки, и единственным потенциальным донором становится ее муж, испытывающий по поводу этого амбивалентные чувства. Что является главным в этом произведении - превратности судьбы, разговор о новой этике или хрупкость жизни - решать самому зрителю.

"Мау" (Mau) Беньямина и Йоно Бергманнов рассказывает о творческом пути, внутреннем состоянии и взгляде на мир канадского графического дизайнера Брюса Мау.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробнее о показах можно прочитать на сайте организатора CoolConnections.

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