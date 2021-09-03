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Comedy Club начнет производить шоу для телеканала "Россия 1"

Новости
    03.09.2021, 12:23
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Comedy Club Фото: youtube.com/ Comedy Club
Фото: youtube.com/ Comedy Club

Comedy Club Production, чьи программы выходят на ТНТ, впервые за десять лет изготовит контент "для внешнего заказчика".

Фото: instagram.com/ ilyalarionoff
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Как сообщает "Ъ", в новом телесезоне CCP cделает, в частности, юмористическое "Шоу большой страны" по заказу канала "Россия 1", "который хочет разнообразить ассортимент шуток в эфире". В то время как "основатели Comedy Club давно стремились расширить проекты за пределы холдинга", "но получили такую возможность только сейчас", отметило издание.

Как рассказал ресурсу основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян, его компания выпустит для ВГТРК четыре проекта. Гендиректор "России 1" Антон Златопольский это подтвердил. Премьера "Шоу большой страны" состоится уже 10 сентября.

"Шоу большой страны" - это "эксперимент с новыми лицами и скетчами". Вести его будут актриса, член Comedy Woman Екатерина Скулкина и бывший спутник покойной певицы и актрисы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

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"В шоу собраны абсолютно все жизненные ситуации, которые происходят в нашей стране", - характеризует программу ее участник Михаил Галустян.

Издание напомнило: ранее единственный раз, когда компания делала контент для внешнего заказчика еще до продажи - это несколько выпусков "Идеального мужчины" с Тиной Канделаки и Ксенией Собчак на СТС в 2010-м (проект был закрыт). Плюс несколько предприятий для ДТВ (прежнее название "Перца" и "Че").

Среди шоу CCP - Comedy Club, Comedy Woman, "Импровизация", "Танцы", "Однажды в России". По данным Kartoteka.ru, выручка ООО "Комеди клаб продакшн" за 2020 год составила 4,59 млрд рублей.

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