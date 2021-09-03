Экипажи ВКС вооружат автоматами ППК-20

Компактный автомат ППК-20 включен в носимый аварийный запас (НАЗ) экипажей ВКС России. Его станут использовать летчики фронтовой авиации, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

- Работы по укладке ППК-20 в НАЗ начнутся в ближайшее время. Сам автомат будет размещаться в НАЗ со сложенным прикладом, без магазинов, приборов беспламенной и бесшумной стрельбы, другого навесного оборудования. Его и боекомплект летчик станет носить в новой нательной разгрузке, - рассказал собеседник агентства.

В НАЗ входят аптечка, аварийный радиомаяк, продукты, нож и другие средства выживания. Он располагается в катапультном кресле и десантируется вместе с летчиком. Ранее в НАЗ входили пистолет и гранаты, неофициально летчики также использовали автомат АКСУ.

ППК-20 создан под патрон 9х19 мм на базе пистолета-пулемета "Витязь". Он использует магазин на 30 патронов и в снаряженном состоянии весит 3,6 килограмма.