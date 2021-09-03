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3 сентября 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 2 сентября 2021 года № 629-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения врио Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 31.08.2021 № 26 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.08.2021 № 560-ПП), следующие изменения:

1.1. В подпункте 5 пункта 3.1:

1.1.1. Абзац второй изложить в редакции:

"- культурно-зрелищных мероприятий (спектаклей, театрализованных представлений, концертов, фестивалей, конкурсов, шоу и других подобных мероприятий), за исключением мероприятий, проводимых на собственных или арендуемых площадках в организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства: театрах, дворцах (домах) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония", а также в Мурманском океанариуме;".

1.1.2. Абзац седьмой изложить в редакции:

"- мероприятия, в рамках которых проводятся рабочие совещания, конференции, семинары, форумы и иные встречи, участие граждан в которых обусловлено их профессиональной деятельностью, деятельностью органов государственной власти или органов местного самоуправления и их должностных лиц, либо прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации, и количество участников которых не превышает 70 человек (без учета представителей организаторов мероприятия и средств массовой информации). При организации указанных мероприятий организаторами обеспечиваются использование лицами, присутствующими на мероприятии, СИЗ, а также соблюдение ими социального дистанцирования (заполняемость помещения не более 50 % от максимальной вместимости);".

1.2. Подпункт 17 пункта 3.3 изложить в редакции:

"17) деятельность кинотеатров (кинозалов), организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства (театры, дворцы (дома) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония"), Мурманского океанариума осуществляется при соблюдении следующих условий:

- организация в местах общего пользования (входы в залы, туалеты) мест обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов;

- обеспечение использования сотрудниками при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток;

- рассадка посетителей в шахматном порядке из расчета занятости 50 % от количества посадочных мест в зале;

- установление интервалов между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки зала с применением дезинфицирующих средств;

- обеспечение преимущественно бесконтактных способов оплаты (использование банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д.) и реализации билетов (использование автоматов по продаже билетов, мобильных приложений по продаже билетов и т.д.);

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", МР 3.1/2.1.0202-20. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций;".

2. Настоящее постановление вступает в силу 3 сентября 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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