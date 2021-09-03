Объект 476: танк "Кедр" испытывали в СССР в 70-е годы

В семидесятые годы в Советском Союзе в разных конструкторских бюро разрабатывались новые модели основных боевых танков. Так, в Харькове был создан Объект 476 "Кедр", имеющий гораздо меньшую известность, чем находившиеся в производстве Т-64, Т-72 или Т-80. В то же время на нем были отработаны технические решения, позже воплощенные на серийных боевых машинах.

К сожалению, фотографий опытных образцов обнародовано немного, поэтому публикация каждого нового изображения вызывает большой интерес у тех, кто интересуется историей отечественного танкостроения.

Например, на появившемся в Сети снимке запечатлен танк, имеющий точно такую же башню, как у 476-го. От ранее выпускавшихся эта башня отличалась многослойным бронированием новой конструкции со значительно возросшей защищенностью как от кумулятивных, так и бронебойно-подкалиберных боеприпасов.

Также благодаря новому прицелу наводчик получил возможность вести огонь из 125-мм пушки не только обычными снарядами, но и управляемыми ракетами. Общий боекомплект танка насчитывал 42 выстрела. Также имелись традиционный спаренный 7,62-мм ПКТ и зенитный 12,7-мм НСВТ "Утес".

Некоторые из знатоков считают, что корпус танка на фотографии - не от "Кедра", а от "шестьдесят четвертого" модификации "А".

Известно, что на новинке ранее применявшийся 700-сильный двигатель 5ТДФ был заменен на 6ТД-1 мощностью 1000 л.с. В результате увеличилась максимальная скорость по шоссе, теперь она возросла до 70 км/ч. Боевая масса - 41500 кг.

Танк был испытан, но в серию его решили не запускать, а полученный опыт пригодился в создании Объекта 478, позже трансформировавшегося в Т-80УД, поставки которого в части Советской Армии начались во второй половине 80-х годов.