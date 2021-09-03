Пентагон прокомментировал удар по боевикам в Кабуле, при котором погибли дети

Как заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США не сомневаются, что в уничтоженном в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа автомобиле находились террористы группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление ИГИЛ, запрещена в РФ), которые готовили новый теракт в аэропорту.

По его словам, США располагали точной информацией от разведки о том, что в автомобиле были террористы, подчеркнул Кирби.

"У нас нет сомнений на этот счет. Это была легитимная цель, связанная с "Исламским государством в Хорасане", добавил он.

Беспилотник США 29 августа взорвал в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, подготовленный для теракта. Жертвами стали, по информации ЮНИСЕФ, семь детей. Также были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.