Президент Беларуси заявил о беспардонности футбольных функционеров

О беспардонности футбольных функционеров, которые основную часть денежных средств направляют на зарплаты игроков, заявил белорусский лидер 3 сентября на совещании, посвященном вопросам развития национального футбола и спортивной отрасли в целом, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Анализируя смету бюджетных расходов, президент обратил внимание, что около 70 процентов от всех денежных средств составляет заработная плата. "А на развитие, а на содержание? Опять: "Государство там решит". Я хотел бы услышать объяснения по этому поводу", - потребовал ответа от чиновников глава государства.

Он был вынужден в очередной раз отметить, что ситуация, которая сложилась в футболе, недопустима. "23 тысячи человек (это только официально по спискам) профессионально занимаются футболом. Так с 23 тысяч можно найти 20 человек?", - с возмущением заявил президент, напомнив, что еще 2003 году в рейтинге ФИФА белорусская сборная была на 90-м месте, сегодня - на 89-м. "Сильно сдвинулись", - сыронизировал Лукашенко над успехами футболистов.

Правда, по его мнению, это касается и других видов спорта. Поэтому на совещание пригласили и руководителей федераций хоккея, велоспорта, стрелкового спорта, плавания, легкой атлетики, фехтования.

Власть, по словам Лукашенко, постоянно идет навстречу спортивным функционерам, когда речь идет о поддержке профессионального спорта. Особое внимание, в частности, уделялось подготовке к Олимпиаде в Токио. Для спортсменов, напомнил он, сделали все возможное, выполнили все их пожелания. "И результат известен. Я понимаю, что конкуренция выросла, что мы вряд ли будем бежать лучше, чем африканские спортсмены. Но в технических видах спорта, допустим, в легкой атлетике, мы всегда имели результаты. Где эти школы?", - задал риторический вопрос президент.

Резкой критике подверглась на совещании и ситуацию с велоспортом и хоккеем. Весь вопрос в тренерах, убежден белорусский лидер. "Если нет тренера, никакого спорта не будет. А тренеры, дорогие мои руководители федераций, - это уже ваш хлеб", - обратился Лукашенко к участникам совещания.

Он потребовал от всех спортивных руководителей "выстраивать систему". Прежде всего, резюмировал глава государства, нужен результат. "И каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена. Если этого нет и нет результата, значит, нет тренера".