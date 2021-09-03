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03.09.2021 10:20

Юбилей отметила старейшая спортивная школа Калужской области

Спортивной школе № 1 исполнилось 75 лет. Поздравили тренеров и воспитанников глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, министр спорта Калужской области Олег Сердюков, руководители подразделений городской управы и депутаты городской думы.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Спортивная школа №1 была создана в 1946 году, из ее стен вышло множество выдающихся спортсменов, мастеров спорта, чемпионов и призеров престижных соревнований.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге открылся еще один кванториум

Многие годы здесь культивировались такие виды спорта как легкая атлетика, бокс, конькобежный спорт, футбол и фехтование. На базе спортивной школы № 1 были созданы спортивные школы и школы олимпийского резерва по фехтованию, легкой атлетике, а также спортивная школа по футболу "Торпедо". В настоящее время в школе открыто 30 групп, где 443 спортсмена занимаются волейболом, баскетболом и регби.

"Спортивная школа № 1 была создана в сентябре 1946 года, не прошло и полтора года после окончания Великой Отечественной войны, но даже в те тяжелые времена в нашем городе не забывали про спорт, заботились о развитии и воспитании молодого поколения, - подчеркнул Юрий Моисеев. - С историей этой школы связано становление многих видов спорта в Калуге. Хочу выразить глубокую благодарность всему тренерскому составу, на протяжении многих лет вы не только обучали, но и воспитывали тысячи юных калужан".

Глава городского самоуправления пожелал воспитанникам школы новых спортивных успехов, достижений и побед.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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