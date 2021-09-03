Петр Толстой призвал депортировать мигрантов-нарушителей в течение 24 часов

О необходимости усилить в Москве борьбу с незаконной миграцией сказал вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты нижней палаты парламента восьмого созыва Петр Толстой. Вопрос обсуждался на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном миграционным процессам и обеспечению общественной безопасности.

"У нас недостаточно делается для того, чтобы проблему незаконной миграции, этнической преступности решить. Политика - это не слова и заявления, а действия", - сказал депутат. Он напомнил, что массовые драки между мигрантами стали слишком частыми. В частности, Толстой привел в пример массовую драку мигрантов, которая недавно произошла в столичном районе Некрасовка. После потасовки задержали 10 приезжих. Еще 29 человек задержали после конфликта в Сокольниках, а 27 - после драки на Бауманской. Кроме того, 20 мигрантов подрались в хостеле на территории новой Москвы. По словам парламентария, за последнее время в Москве зафиксировано не менее десяти подобных инцидентов.

По мнению Толстого, необходимо выстроить цепочку от задержания приезжих дебоширов до их депортации из страны в течение суток. "Задача масштабная, но без этого мы не поставим заслон преступности. Въезд запрещать на 50 лет", - уточнил он.

Также депутат призвал представителей бизнеса не опасаться издержек из-за ужесточения миграционной политики. Толстой отметил, что рынок труда не пострадает - российским гражданам работа нужна не меньше, уверен он.