В Москве синоптики ожидают барическую пилу

Атмосферное давление в Москве во второй половине дня пятницы резко упадет. Эту ситуацию ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram охарактеризовал как "барическое дно".

Показания барометров, по оценкам Евгения Тишковца, упадут до 733 мм ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. "Это как будто мы поднялись на высоту 100-150 метров", - констатировал синоптик. В такой ситуации метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Для москвичей, у которых есть проблемы со здоровьем, дело осложнится еще и тем, что уже в субботу атмосферное давление снова начнет расти. Таким образом будет создан опасный эффект барической пилы.