В Твери мужчина обманул свою невесту на 1,3 млн рублей

В Твери полицейские задержали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Пострадавшая 33-летняя женщина познакомилась с 28-летним молодым человеком в апреле нынешнего года, и за это время под разными предлогами он сумел завладеть более чем миллионом рублей своей партнерши.

- Как установлено в ходе предварительного следствия, имеющиеся финансовые сложности злоумышленник постоянно решал за счет девушки, которая всецело доверяла ему, ведь вскоре после знакомства молодой человек сделал ей предложение и подарил дорогостоящий гаджет и золотое кольцо. Как потом выяснилось, они были приобретены за счет средств взятых ею кредитов, - рассказали в УМВД по Тверской области.

Потом мошенник предложил женщине продать ее автомобиль KIA - якобы для покупки нового транспортного средства. Вырученные от продажи иномарки 700 тысяч рублей дама тоже отдала кавалеру. А тот возил ее по автосалонам, делая вид, что ищет подходящий вариант, после чего предоставил ей фальшивый договор купли-продажи на автомобиль Toyota RAV4 стоимостью полтора миллиона рублей.

- Таким же образом фигурант, войдя в доверие к потерпевшей, завладел дорогостоящим телефоном и ноутбуком. Ценное имущество он впоследствии продал, а денежные средства потратил на личные нужды. Кроме того, на имя возлюбленной мужчина взял несколько микрозаймов, - уточнили в полиции.

К моменту, когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию, причиненный ей ущерб достиг 1,3 миллиона рублей.

Следственное подразделение органов внутренних дел УМВД России по городу Твери возбудило в отношении задержанного уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигурант также проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Твери.