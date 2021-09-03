Дальневосточный банк и "Ростелеком" договорились о партнерстве

Акционерное общество "Дальневосточный банк" и Публичное акционерное общество "Ростелеком" заключили соглашение о стратегическом партнерстве в целях развития информационно-телекоммуникационной структуры банка. Со стороны банка документ подписал исполняющий обязанности президента Вячеслав Тогобицкий, со стороны "Ростелекома" - вице-президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" Андрей Карташов.

Стороны договорились о сотрудничестве в области развития инфраструктуры связи, цифровых технологий и информационной безопасности банка.

"Ростелеком" обеспечит стабильными и качественными телекоммуникационными услугами АО "Дальневосточный банк" в рамках общей программы развития и инвестиционных приоритетов. Также решения провайдера помогут в выявлении и реагировании на инциденты информационной безопасности с целью снижения репутационных и финансовых рисков.

Кроме того, стороны планируют совместный проект по аренде Центра обработки данных на базе "Ростелекома". Дата-центр обеспечит безопасную и надежную IT-инфраструктуру для бизнеса.

В рамках сотрудничества будут рассмотрены решения для визуализации, мониторинга и автоматизации бизнес-процессов в рамках ведения деятельности АО "Дальневосточный банк".

"Ростелеком" обладает успешным опытом сотрудничества с предприятиями банковского сектора. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, экспертному опыту в области кибербезопасности и качественным цифровым сервисам "Ростелеком" может предложить масштабные и уникальные решения для своих корпоративных клиентов в любой точке страны.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ "Ростелекома" - 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн - IPTV. Дочерняя компания "Ростелекома" оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2021 г. составила 270,5 млрд руб., OIBDA достигла 111,4 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль - 23,0 млрд руб.

"Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard & Poor"s на уровне "BB+", а также агентства АКРА на уровне "AA(RU)".

АО "Дальневосточный банк" - универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. АО "Дальневосточный банк" по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства "Эксперт РА" и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes. Также Банк является членом Ассоциации дальневосточных банков, Ассоциации банков России, членом Российской Национальной Ассоциации S.W.I.F.T.

Региональная сеть АО "Дальневосточный банк" насчитывает более 30 подразделений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в большинстве экономически значимых городов Приморского, Хабаровского, Камчатского, Красноярского краев, Сахалинской, Амурской, Иркутской, Еврейской автономной областей, Республик Бурятии и Хакасии и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.

Материал подготовлен ПАО "Ростелеком"