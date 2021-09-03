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1 сентября 2021 г. 08:00
"Родина"
Текст, фото: Сергей Михеев
Родина - № 9(921)

Остров настроения

Корреспондент "Родины" понял, ради чего надо ехать в отпуск на Сахалин
Наш корреспондент стал участником пресс-рейса на Сахалин. Цель журналистов и туроператоров - ближе познакомить россиян с туристическими перспективами далекого острова. Ведь принципиальное отличие здешнего отдыха от "пляжно-турецкого" - в активности.
Сахалинское утро. Фото: Сергей Михеев
Сахалинское утро. Фото: Сергей Михеев

Неудивительно, что наш легкий на подъем "турист" влюбился в Сахалин с первого взгляда.

Памятник книге Чехова "Остров Сахалин". Фото: Сергей Михеев

Экипировка

Стоит прибегнуть к общему принципу одежды для путешествий - на широкий температурный диапазон. Я использую брюки-шорты, отстегивающиеся ниже колена, к ним поверх - ветрозащитные штаны (для яхтинга или альпинизма). К легкой куртке - флиску или пуховку с капюшоном и еще ветровку сверху. К нежаркой обуви на трекинговой подошве - нетолстые, но теплые носки. Перчатки - обычные ХБ строительные подойдут - утеплят при морской прогулке и главное - облегчат подъемы и спуски по крутым тропинкам, где нужно будет держаться за провешенный сверху канат.

Невозможно побывать в Южно-Сахалинске и не побывать на смотровой площадке комплекса "Горный воздух". Фото: Сергей Михеев

Далее по списку: солнечные очки, кепка с козырьком, солнцезащитный крем и репеллент от клещей. Фонарик (достаточно и того, что в телефоне, но если есть компактный и поярче, будет не хуже). Все это занимает по объему небольшой сверток и имеет немного веса, зато дает много комфорта и возможность насладиться красотами на обеде в горном ресторане или при внезапной речной прогулке.

Память о войне. Фото: Сергей Михеев

Следы из 1945-го
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Сахалин - место, где закончилась Вторая мировая война. Ее следов здесь - множество. Это и памятники погибшим советским воинам, и японские доты с сохранившимися боевыми иероглифами, и землянки в лесу, и заброшенный японский аэродром - все в пределах двухчасовой поездки на автомобиле от Южно-Сахалинска.

Тоннели впечатляют тишиной и мраком. Фото: Сергей Михеев

Спираль Такарадай

Туристические достопримечательности категории "заброшка" - тоже из времен милитаристской Японии. Из-за сложной местности японцы применили для строительства железной дороги нестандартное решение. Дорога ныряет в 800-метровый тоннель, который, изгибаясь дугой, выходит на поверхность и, продолжая изгибаться, поднимается на высоту в 40 метров, образуя петлю. А потом ныряет во второй тоннель и, наконец, выходит на Чертов мост. Весь этот железнодорожный экстрим имеет красивое название - Спираль Такарадай.

Тоннели впечатляют тишиной и мраком (хороший фонарик пригодился). А в лесу у заброшенных мостов можно встретить медведя, поэтому проводники обладают необходимыми навыками и средствами отпугивания зверья.

Маяк Анива доступен только по воде. Фото: Сергей Михеев

Маяки

Их на Сахалине десятки. На один из действующих, Слепиковский, мы съездили с сахалинским историком и краеведом Игорем Самариным на его джипе. По пути он рассказал мне, как маячное дело устроено в соседней Японии. Поскольку многие маяки перестали быть средством навигации, но остаются культурным и историческим достоянием, японцы их вывели из-под опеки военных и передали государству. И теперь к каждому организован доступ туристов по билетам. Можно подняться на маяк. Можно посетить отдельно построенный рядом музей и сделать отметку-штампик на "личной карточке туриста" со схемой всех маяков страны. Отличный квест!
Штабс-капитан Гротто-Слепиковский: Сахалин окружен. Стоим насмерть!

И чем не опыт для нас? О том же герое Русско-японской войны 1904-1905 годов штабс-капитане Брониславе Гротто-Слепиковском, в честь которого назван маяк, подробно писала "Родина" ("Сахалин окружен. Стоим насмерть!", №6, 2017). Поразительная история!

Заманчив для туристов и маяк Анива, символ Сахалина, чье изображение растиражировано на открытках. Наземного пути к маяку нет, путь на скоростном катере занимает более часа, высадка на скалу возможна, но я бы не рекомендовал, особенно при неспокойном море.

Память о войне. Фото: Сергей Михеев

Клоковский водопад

Вероятно, он является самым высоким на Сахалине. Расположен на ручье без названия, недалеко от мыса Клокова. Пеший подъем по тропе через лес, примерно полчаса.

Бухта Тихая

Встречает табличкой "Цунами-опасный район, при землетрясении беги на возвышенность". Большая бухта в окружении нескольких скал. И впрямь тихая до зеркальной глади, хотя за скалами бушует море.

Народ приезжает сюда и наловить креветок и крабов, и отдохнуть у воды. Одна компания, например, установила на столбах у берега белый экран и собралась, как стемнеет, смотреть на нем пущенный с видеопроектора фильм. Должно быть очень эффектно на фоне морского заката!

На скалу ведет крутая тропа, в помощь подъему провешенная канатом. Первичные навыки скалолазания нужны. Виды потрясающие.

Достопримечательности и отдых - на любой вкус. Фото: Сергей Михеев

Останец Лягушка

Это живописный скальный выступ на вершине сопки, окруженный лесом и легендами. К нему ведет обустроенная туристическая тропа, гиды рассказывают о "местах силы" и чудесных свойствах отдельных камней на пути. Тропа невысокой степени сложности, на вершине многим боязно высоты. Но, если погода хорошая, в любом случае приятно посидеть и посмотреть вдаль.

Достопримечательности и отдых - на любой вкус. Фото: Сергей Михеев

Пляжи

Их очень много и все свободные. Но море холодное даже в жаркую летнюю погоду, так что купание тут сродни моржеванию, а на пляж приезжают в основном за солнечными ваннами.

Невозможно побывать в Южно-Сахалинске и не познакомиться с крабами! Фото: Сергей Михеев

Деликатесы

Краба можно купить на рынке, цена - в зависимости от размера, тысячи рублей будет достаточно, чтобы пообедать втроем.
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В ассортименте - креветки, гребешки, осьминоги, разные виды рыб. Особенно вкусна рыба-собака, она же зубатка. Перед употреблением рекомендуется посмотреть ее портрет - он страшнее, чем оба ее названия вместе взятые.

Рыбалку в море можно организовать - аренда лодки на восемь человек в складчину начинается от полутора тысяч рублей и доходит до 30 тысяч рублей за комфортабельную яхту, возможно, придется доплатить за удочки. Рекомендуют вариант с электрокатушкой, поскольку рыба клюет глубоко и тащить ее вручную с 40 метров утомительно, особенно если клев хороший (а он хороший всегда).

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