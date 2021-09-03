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03.09.2021 00:10

ООО "Транснефть-Восток" подготовило объекты к осенне-зимнему периоду

ООО "Транснефть-Восток" завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период. Согласно утвержденному плану, полный комплекс подготовительных работ проведен на объектах магистральных нефтепроводов (МН) "Восточная Сибирь - Тихий океан", Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, Куюмба - Тайшет, Сковородино - Мохэ.
Фото: ООО "Транснефть-Восток" Фото: ООО "Транснефть-Восток"
Фото: ООО "Транснефть-Восток"

Выполнено техническое облуживание и проверка почти 1000 единиц запорной арматуры линейной части нефтепроводов. Проверена работоспособность 392 узлов систем телемеханики. Проведена очистка полости трубопроводов 20 резервных ниток подводных переходов. Кроме того, выполнены работы по укреплению защитных сооружений, очистке канав, дамб, амбаров и водоспусков.

Для обеспечения надежного энергоснабжения производственных объектов на время холодов специалисты провели осмотр и техническое обслуживание 790 километров вдольтрассовой линии ВЛ-6-220 кВ и более 4 тыс. км ВЛ-6/10кВ, а также более 300 силовых трансформаторов.

На площадных объектах обследованы 84 резервуара для хранения нефти. Подтверждена работоспособность 35 технологических защит, блокировок сигнализации оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций. Проверена работоспособность наружных противопожарных водопроводов, средств пожаротушения, систем сигнализации и оповещения. Проведена ревизия фильтров-грязеуловителей.

На нефтеперекачивающих станциях утеплены более 700 административных зданий и котельных, обследованы системы теплоснабжения, тепловые пункты и системы отопления. Выполнена комплексная подготовка к холодам 78 автономных дизельных электростанций.

По результатам работ получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных объектов ООО "Транснефть - Восток".

Пресс-релиз подготовлен службой общественных коммуникаций ООО "Транснефть-Восток"

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